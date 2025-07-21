За ночь над Тульской областью сбили четыре беспилотника
За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над Тульской областью четыре дрона, сообщил губернатора региона Дмитрий Миляев.
«Минувшей ночью были уничтожены еще четыре беспилотника. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в своем телеграм-канале.
Как уточнил глава региона, в Тульской области все еще действует угроза атаки беспилотников.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Так, накануне утром Миляев сообщил об уничтожении восьми дронов над Тульской областью.
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