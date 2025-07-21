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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над Тульской областью сбили четыре беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. Накануне Миляев также сообщил об уничтожении над регионом восьми беспилотников

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над Тульской областью четыре дрона, сообщил губернатора региона Дмитрий Миляев.

«Минувшей ночью были уничтожены еще четыре беспилотника. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава региона, в Тульской области все еще действует угроза атаки беспилотников.

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После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Так, накануне утром Миляев сообщил об уничтожении восьми дронов над Тульской областью.

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Полина Харчевникова
Тульская область беспилотники Дмитрий Миляев
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