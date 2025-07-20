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Военная операция на Украине ,  
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Над Тульской областью уничтожили восемь БПЛА

Миляев: над Тульской областью уничтожили восемь БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Система ПВО уничтожила восемь беспилотников над территорией Тульской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, никто не пострадал, на местах работают сотрудники оперативных служб.

ПВО сбила 15 атаковавших Москву беспилотников
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19 июля Миляев сообщил о сбитии пяти беспилотников над территорией региона, за день до этого над областью уничтожили два дрона.

Также в ночь на 20 июля на подлете к Москве уничтожили 16 БПЛА, обломки одного из них упали в Зеленограде.

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Теги
Александра Озерова
Тульская область БПЛА ПВО беспилотники Дмитрий Миляев
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