Миляев: над Тульской областью уничтожили восемь БПЛА

Над Тульской областью уничтожили восемь БПЛА

Система ПВО уничтожила восемь беспилотников над территорией Тульской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, никто не пострадал, на местах работают сотрудники оперативных служб.

19 июля Миляев сообщил о сбитии пяти беспилотников над территорией региона, за день до этого над областью уничтожили два дрона.

Также в ночь на 20 июля на подлете к Москве уничтожили 16 БПЛА, обломки одного из них упали в Зеленограде.