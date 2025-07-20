Над Тульской областью уничтожили восемь БПЛА
Система ПВО уничтожила восемь беспилотников над территорией Тульской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, никто не пострадал, на местах работают сотрудники оперативных служб.
19 июля Миляев сообщил о сбитии пяти беспилотников над территорией региона, за день до этого над областью уничтожили два дрона.
Также в ночь на 20 июля на подлете к Москве уничтожили 16 БПЛА, обломки одного из них упали в Зеленограде.
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