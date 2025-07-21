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Глава Польши Дуда дважды упал во время катания на доске для джетсерфинга

Президент Польши Анджей Дуда два раза упал во время катания на доске для джетсерфинга в Балтийском море, сообщает Fakt.

Фотографы издания запечатлели, как он катался в огороженной зоне моря, где служба безопасности внимательно следила за его безопасностью. Дуда был в специальном защитном шлеме и жилете. Когда он падал, к нему мгновенно приходила на помощь служба безопасности. По данным газеты, президент Польши давно увлекается джетсерфингом.

Джетсерфинг — это экстремальный водный вид спорта, в котором спортсмен катается на специальной доске с электродвигателем. Она может развивать скорость до 50–60 км/ч.

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Дуда возглавил республику 6 августа 2015 года. На майских выборах главы государства победу одержал историк Кароль Навроцкий, которого поддержала консервативная партия «Право и справедливость». Официально он вступит в должность президента 6 августа.

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Полина Харчевникова
Анджей Дуда Падение серфинг Польша
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