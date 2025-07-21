Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен встретятся в Пекине 24 июля

Председатель Китая Си Цзиньпин и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся на 25-м саммите ЕС — Китай, который состоится в Пекине 24 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

«Председатель Европейского совета Антониу Коста и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, представляющие ЕС, встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном», — говорится в сообщении.

Саммит будет посвящен 50-летию двусторонних отношений между ЕС и Китаем. Помимо этого, стороны обсудят глобальные геополитические темы, включая конфликт на Украине.

Прошлый саммит прошел в декабре 2023 года, это был первый очный с начала пандемии коронавируса саммит Китай — ЕС. Тогда глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун повторил призыв Пекина к прекращению огня на Украине, стороны обсуждали также экономические проблемы и вопрос Тайваня.

В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что позиция Китая по украинскому конфликту будет определять и его отношения с ЕС, так как в Брюсселе рассматривают российскую военную операцию в качестве «экзистенциальной угрозы».