Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен встретятся в Пекине 24 июля
Председатель Китая Си Цзиньпин и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся на 25-м саммите ЕС — Китай, который состоится в Пекине 24 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.
«Председатель Европейского совета Антониу Коста и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, представляющие ЕС, встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном», — говорится в сообщении.
Саммит будет посвящен 50-летию двусторонних отношений между ЕС и Китаем. Помимо этого, стороны обсудят глобальные геополитические темы, включая конфликт на Украине.
Прошлый саммит прошел в декабре 2023 года, это был первый очный с начала пандемии коронавируса саммит Китай — ЕС. Тогда глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун повторил призыв Пекина к прекращению огня на Украине, стороны обсуждали также экономические проблемы и вопрос Тайваня.
В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что позиция Китая по украинскому конфликту будет определять и его отношения с ЕС, так как в Брюсселе рассматривают российскую военную операцию в качестве «экзистенциальной угрозы».
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