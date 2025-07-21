 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен встретятся в Пекине 24 июля

Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен встретятся на саммите ЕС — Китай 24 июля

Председатель Китая Си Цзиньпин и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся на 25-м саммите ЕС — Китай, который состоится в Пекине 24 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

«Председатель Европейского совета Антониу Коста и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, представляющие ЕС, встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном», — говорится в сообщении.

Саммит будет посвящен 50-летию двусторонних отношений между ЕС и Китаем. Помимо этого, стороны обсудят глобальные геополитические темы, включая конфликт на Украине.

Орбан опубликовал фото Урсулы фон дер Ляйен с надписью «Пора уходить»
Политика
Фото:PM_ViktorOrban / X

Прошлый саммит прошел в декабре 2023 года, это был первый очный с начала пандемии коронавируса саммит Китай — ЕС. Тогда глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун повторил призыв Пекина к прекращению огня на Украине, стороны обсуждали также экономические проблемы и вопрос Тайваня.

В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что позиция Китая по украинскому конфликту будет определять и его отношения с ЕС, так как в Брюсселе рассматривают российскую военную операцию в качестве «экзистенциальной угрозы».

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Си Цзиньпин Урсула фон дер Ляйен Пекин встреча ЕС саммит
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Вице-премьер КНР рассказал о прошедшей «закалку» дружбе Пекина и Москвы
Политика
FT узнала, что Пекин обратился за советом к Европе из-за низких ставок
Экономика
Пекин опроверг обсуждение отправки китайских миротворцев на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
За ночь над Тульской областью сбили четыре беспилотника Политика, 06:47
Глава Польши Дуда дважды упал во время катания на доске для джетсерфинга Общество, 06:35
Обломки сбитых беспилотников упали в Новой Москве Политика, 06:31
Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен встретятся в Пекине 24 июля Политика, 06:04
Эксперты предупредили об атаковавшей 900 серверов хакерской группировке Технологии и медиа, 05:59
В Думе предложили втрое поднять порог долга для запрета на выезд Общество, 05:42
В Иркутской области произошло аварийное отключение электричества Общество, 05:38
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Россиян начнут штрафовать за оплату криптовалютой с 2026 года Общество, 05:24
На Сахалине потушили пожар на самом длинном угольном конвейере Общество, 05:05
Суд в Иерусалиме отложил дачу показаний Нетаньяху из-за его отравления Политика, 04:33
Британия призовет Запад к «50-дневной кампании» по вооружению Украины Политика, 04:32
Россиян предупредили о росте сокращений в 2025 году Экономика, 04:12
WP узнала о росте поставок удобрений из России в США из-за пошлин Трампа Политика, 04:10
Во всех московских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 03:53