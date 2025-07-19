Рогов сообщил о лесном пожаре в районе въезда в Энергодар
Лесной пожар начался в районе дороги, ведущей на въезд в Энергодар, сообщил в телеграм-канале сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он предупредил, что из-за пожара проезд по дороге может быть опасным. Рогов порекомендовал жителям Энергодара использовать для въезда в город альтернативный маршрут через село Примерное до тех пор, пока пожар не будет потушен.
Также Рогов сообщил о прилетах по Энергодару и в районе Запорожской АЭС — по лесу и в районе первого КПП. «Из-за вражеского обстрела начался пожар в лесу, расположенном около Энергодара и ЗАЭС», — добавил он.
Пресс-служба Запорожской АЭС подтвердила лесной пожар вблизи Энергодара, подчеркнув при этом, что пожара на промышленной площадке станции нет.
Расстояние от ЗАЭС до центра Энергодара составляет примерно 3 км. Станция расположена на юго-восточной окраине города, фактически в его пределах.
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