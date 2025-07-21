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Политика ,  
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Суд в Иерусалиме отложил дачу показаний Нетаньяху из-за его отравления

Слушания по делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о взяточничестве отложили из-за его пищевого отравления, сообщает газета The Times of Israel.

Нетаньяху должен был выступить с показаниями в суде во вторник, 22 июля, но направил запрос с окружной суд Иерусалима с просьбой перенести слушания. В запросе говорится, что премьер «приложит усилия» для дачи показаний в среду, 23 июля, пишет газета.

Jerusalem Post и Ynetnews сообщают, что слушания возобновятся только в сентябре, когда суды вернутся с перерыва.

Расследование в отношении Биньямина Нетаньяху было начато в декабре 2016 года. В начале января 2017 года его допросила полиция, а 21 ноября 2019 года ему официально было предъявлено обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Нетаньяху пропустил заседание кабмина из-за пищевого отравления
Политика
Биньямин Нетаньяху

Накануне издание со ссылкой на канцелярию Нетаньяху сообщила, что премьер почувствовал себя плохо ночью, у него диагностировали воспаление кишечника, вызванное употреблением испорченной пищи. 75-летний Нетаньяху идет на поправку, ему делают инъекции в связи с обезвоживанием, уточнили в канцелярии.

По указанию врачей в течение следующих трех дней он будет работать из дома. В связи с этим 20 июля он пропустил утреннее заседание кабинета министров.

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Полина Харчевникова
Иерусалим суд Биньямин Нетаньяху показания
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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