Суд в Иерусалиме отложил дачу показаний Нетаньяху из-за его отравления
Слушания по делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о взяточничестве отложили из-за его пищевого отравления, сообщает газета The Times of Israel.
Нетаньяху должен был выступить с показаниями в суде во вторник, 22 июля, но направил запрос с окружной суд Иерусалима с просьбой перенести слушания. В запросе говорится, что премьер «приложит усилия» для дачи показаний в среду, 23 июля, пишет газета.
Jerusalem Post и Ynetnews сообщают, что слушания возобновятся только в сентябре, когда суды вернутся с перерыва.
Расследование в отношении Биньямина Нетаньяху было начато в декабре 2016 года. В начале января 2017 года его допросила полиция, а 21 ноября 2019 года ему официально было предъявлено обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Накануне издание со ссылкой на канцелярию Нетаньяху сообщила, что премьер почувствовал себя плохо ночью, у него диагностировали воспаление кишечника, вызванное употреблением испорченной пищи. 75-летний Нетаньяху идет на поправку, ему делают инъекции в связи с обезвоживанием, уточнили в канцелярии.
По указанию врачей в течение следующих трех дней он будет работать из дома. В связи с этим 20 июля он пропустил утреннее заседание кабинета министров.
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