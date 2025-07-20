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Политика ,  
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Нетаньяху пропустил заседание кабмина из-за пищевого отравления

Премьер почувствовал себя плохо ночью, у него диагностировали воспаление кишечника. Нетаньяху пропустил утреннее заседание кабинета министров и в ближайшие три дня будет работать из дома
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Lior Mizrahi / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пропустил утреннее заседание кабинета министров из-за пищевого отравления, пишет The Times of Israel со ссылкой на его канцелярию.

Как рассказали в канцелярии, премьер почувствовал себя плохо ночью, ему вызвали врача. Профессор Алон Гершко, заведующий отделением внутренних болезней клиники «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме, диагностировал у него воспаление кишечника, вызванное употреблением испорченной пищи.

75-летний Нетаньяху идет на поправку, ему делают инъекции в связи с обезвоживанием, сообщили в канцелярии. По указанию врачей в течение следующих трех дней он будет работать из дома.

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В декабре прошлого года премьеру удалили простату, перед этим у него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Операция «прошла успешно и без осложнений», сообщили в его канцелярии. По словам одного из врачей, «нет подозрений на злокачественность или рак».

В марте того же года Нетаньяху перенес операцию по удалению грыжи. В том же месяце он переболел гриппом. Летом 2023 году ему установили кардиостимулятор из-а блокады сердца.

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Елена Чернышова
Биньямин Нетаньяху отравление Израиль
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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