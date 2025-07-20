Нетаньяху пропустил заседание кабмина из-за пищевого отравления
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пропустил утреннее заседание кабинета министров из-за пищевого отравления, пишет The Times of Israel со ссылкой на его канцелярию.
Как рассказали в канцелярии, премьер почувствовал себя плохо ночью, ему вызвали врача. Профессор Алон Гершко, заведующий отделением внутренних болезней клиники «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме, диагностировал у него воспаление кишечника, вызванное употреблением испорченной пищи.
75-летний Нетаньяху идет на поправку, ему делают инъекции в связи с обезвоживанием, сообщили в канцелярии. По указанию врачей в течение следующих трех дней он будет работать из дома.
В декабре прошлого года премьеру удалили простату, перед этим у него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Операция «прошла успешно и без осложнений», сообщили в его канцелярии. По словам одного из врачей, «нет подозрений на злокачественность или рак».
В марте того же года Нетаньяху перенес операцию по удалению грыжи. В том же месяце он переболел гриппом. Летом 2023 году ему установили кардиостимулятор из-а блокады сердца.
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