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Политика ,  
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WP узнала о росте поставок удобрений из России в США из-за пошлин Трампа

WP: пошлины Трампа на карбамид удвоили поставки этого удобрения из России
В мае поставки этого удобрения из России составили 64%, что примерно в два раза больше показателей до введения пошлин. Трамп ввел тарифы на карбамид в начале апреля

Поставки российского карбамида (мочевины) в США выросли в два раза после введения американским президентом Дональдом Трампом 10% пошлин для большинства стран, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные финансовой фирмой StoneX.

Карбамид — это ключевое удобрение, которое используется для выращивания пшеницы, кукурузы и риса. В мае российские поставки этого удобрения составляли 64% импорта карбамида в США, что примерно вдове превысило долю до введения пошлин, пишет газета.

Трамп заявил о планах ввести пошлины в 10–15% на импорт из 150 стран
Политика
Фото:David McNew / Getty Images

Трамп ввел 10% пошлины на карбамид из многих стран-производителей, включая Катар и Алжир, в начале апреля 2025 года. России нет в перечне стран, в отношении которых Вашингтон ввел тарифы, из-за уже действующих санкций.

Ранее, 14 июля, президент США пригрозил ввести против России 100% пошлины, если через 50 дней не будет прогресса в урегулировании украинского конфликта.

The New York Times писала, что подобные меры могут спровоцировать резкий рост цен мочевины — ключевого удобрения для кукурузы и сои. Как сообщила ранее газета, угроза введения пошлин уже изменила торговые потоки: в 2025 году импорт российской мочевины в США вырос на 34%, тогда как общий ввоз удобрений сократился на 18%.

США импортировали российских удобрений на $1,3 млрд в 2024 году, преимущественно мочевины и аммиачной селитры.

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Полина Харчевникова
Дональд Трамп пошлины Россия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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