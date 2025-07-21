Двое из пропавших в Карелии байдарочников сами доплыли до берега
В Карелии двое из семи сплавлявшихся на байдарках в Белом море самостоятельно доплыли до берега, сообщает пресс-служба МЧС.
«Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Специалисты МЧС России нашли и эвакуировали двоих человек, еще за двумя направлен вертолет Ми-8», — говорится в сообщении.
Судьба еще троих туристов неизвестна. По маршруту туристов следует катер МЧС, в поисках пропавших также участвуют десять специалистов и три единицы техники, включая вертолет.
По данным ведомства, тургруппа из семи человек сплавлялась на байдарках от гряды островов Кузова к Соловецкому острову Архангельской области. После того как погода ухудшилась, группа решила вернуться.
Архипелаг Кузова — группа из 16 необитаемых островов в Белом море, недалеко от побережья Карелии. Место известно древними саамскими святилищами, каменными выкладками и живописной природой.
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