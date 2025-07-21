 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Двое из пропавших в Карелии байдарочников сами доплыли до берега

В Карелии двое из пропавших байдарочников сами добрались до берега

В Карелии двое из семи сплавлявшихся на байдарках в Белом море самостоятельно доплыли до берега, сообщает пресс-служба МЧС.

«Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Специалисты МЧС России нашли и эвакуировали двоих человек, еще за двумя направлен вертолет Ми-8», — говорится в сообщении.

Трое туристов пропали в Карелии при сплаве по Белому морю на байдарках
Общество
Фото:сервис «Яндекс Карты»

Судьба еще троих туристов неизвестна. По маршруту туристов следует катер МЧС, в поисках пропавших также участвуют десять специалистов и три единицы техники, включая вертолет.

По данным ведомства, тургруппа из семи человек сплавлялась на байдарках от гряды островов Кузова к Соловецкому острову Архангельской области. После того как погода ухудшилась, группа решила вернуться.

Архипелаг Кузова — группа из 16 необитаемых островов в Белом море, недалеко от побережья Карелии. Место известно древними саамскими святилищами, каменными выкладками и живописной природой.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Карелия байдарка МЧС Белое море
Материалы по теме
Трое туристов пропали в Карелии при сплаве по Белому морю на байдарках
Общество
Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшего Ми-8
Общество
В Сочи задержали четверых туристов, подравшихся в очереди на канатку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
NYT сообщила о случаях изъятия органов у живых пациентов в больницах США Общество, 03:17
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при падении автобуса Общество, 03:00
Какую зарплату предлагают в разных городах России. Инфографика Финансы, 02:59
На подлете к Москве сбили второй за 20 минут беспилотник Политика, 02:56
На подлете к Москве сбили еще один беспилотник Политика, 02:39
Двое из пропавших в Карелии байдарочников сами доплыли до берега Общество, 02:33
Число сбитых на подлете к Москве дронов с начала суток достигло семи Политика, 02:23
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
NYT увидела «слабые признаки жизни» в переговорах по Украине Политика, 02:17
Аэропорт в Нижнем Новгороде временно приостановил работу Политика, 02:14
В Харькове и Днепре раздались взрывы Политика, 02:00
Собянин сообщил об отражении атаки четвертого за ночь дрона Политика, 01:48
Автобус с вахтовиками упал с обрыва в Якутии, 14 погибли. Фото Общество, 01:37
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты Политика, 01:23
В поселке в Ростовской области из-за атаки дронов возник пожар на вокзале Политика, 01:20