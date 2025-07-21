Появились фото с упавшим с обрыва автобусом, где погибли 14 человек

Автобус с вахтовиками упал с обрыва в Якутии, 14 погибли. Фото

Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия) Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия) Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Появились фотографии с автобусом, который упал с обрыва и где погибли 14 человек. На снимках, опубликованных прокуратурой Якутии, видно, что автобус упал с обрыва, перевернулся и остался лежать на крыше. Во время аварии у него смяло крышу водительской кабины и салона.

Во время аварии погибли 14 человек (из 36 находившихся в салоне), еще 7 — увезли в больницы.

Автобус марки «НЕФАЗ 4208-34» — это специализированная машина, сделанная на базе грузовика КАМАЗ. Вместо кузова у него — оборудованный салон. Такие машины используются для перевозки вахтовых рабочих. В этом автобусе также были вахтовики — автобус упал с обрыва на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский».