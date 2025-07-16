Возбуждено уголовное дело после ДТП в Новосибирской области с 7 погибшими
После ДТП в Новосибирской области, в котором погибли 7 человек и пострадал один ребенок, возбуждено уголовное дело. Его завели по ч. 5 ст 264 УК России — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более людей. Об этом сообщает в своем телеграм-канале СУ СК России по Новосибирской области.
16 июля в Краснозерском районе области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Семь человек погибли, пострадал один ребенок. По данным региональной госавтоинспекции, произошло лобовое столкновение. Пострадавший госпитализирован.
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