Возбуждено уголовное дело после ДТП в Новосибирской области с 7 погибшими

Фото: Прокуратура Новосибирской области / Telegram Фото: Прокуратура Новосибирской области / Telegram Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области / Telegram

После ДТП в Новосибирской области, в котором погибли 7 человек и пострадал один ребенок, возбуждено уголовное дело. Его завели по ч. 5 ст 264 УК России — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более людей. Об этом сообщает в своем телеграм-канале СУ СК России по Новосибирской области.

16 июля в Краснозерском районе области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Семь человек погибли, пострадал один ребенок. По данным региональной госавтоинспекции, произошло лобовое столкновение. Пострадавший госпитализирован.