Аэропорт Жуковский приостановил работу

В московском аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале в 0:34 мск.

Ограничительные меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Минобороны ранее сообщило об уничтожении 43 дронов с 20:00 мск до 23:20 мск, семь из которых — над Московским регионом, из них три были сбиты на подлете к Москве.