Ибрагимов предрек роспуск азербайджанской диаспоры Подмосковья
Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов допустил роспуск общественной организации. Об этом он сообщил РБК.
Это произошло на фоне его недавнего лишения гражданства и вынужденного отъезда из России. Сам Ибрагимов отрицает депортацию, он сказал, что у него изъяли паспорт, и он сам уехал из страны. Изъятие паспорта, по его словам, не связано с проблемами с документами.
Комментируя ситуацию, глава азербайджанской диаспоры отметил, что общественная организация может существовать без руководителя три года, при условии, что обстановка нормализуется и «кто-то будет там».
«А если вот такое же отношение будет к диаспорским организациям. Ну, тогда, значит, действительно, какой смысл работать?» — считает Ибрагимов.
Дальнейшее решение примет правление региональной организации, уточнил глава диаспоры. Он также отметил, что не собирает обращаться в суд. По словам Ибрагимова, сейчас на общественную организацию осуществляется «колоссальное давление», а «межгосударственные отношения испортились».
Ибрагимова лишили гражданства России в середине июля, а 9 июля он «вынужденно покинул» территорию страны, рассказал тогда РБК источник в диаспоре.
После сообщений о лишении гражданства c сайта Общественной палаты Подмосковья также удалили упоминание про Эльшана Ибрагимова в качестве члена Консультативного совета по делам национально-культурных автономий Московской области.
Эльшан Мустафа оглы Ибрагимов с 2018 года возглавляет национально-культурную автономию азербайджанцев Московской области. Он был доверенным лицом губернатора Андрея Воробьева в период выборов 2018 года.
Депортация Ибрагимова и лишение его гражданства произошли на фоне серьезного ухудшения российско-азербайджанских отношений, связанных, в частности, с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге и российских журналистов в Баку.
Читайте РБК в Telegram.
Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика
ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова
Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР
Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда
Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях
В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее
В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео
Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов