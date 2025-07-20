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Обострение между Москвой и Баку ,  
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Ибрагимов предрек роспуск азербайджанской диаспоры Подмосковья

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Обострение между Москвой и Баку

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов допустил роспуск общественной организации. Об этом он сообщил РБК.

Это произошло на фоне его недавнего лишения гражданства и вынужденного отъезда из России. Сам Ибрагимов отрицает депортацию, он сказал, что у него изъяли паспорт, и он сам уехал из страны. Изъятие паспорта, по его словам, не связано с проблемами с документами.

Комментируя ситуацию, глава азербайджанской диаспоры отметил, что общественная организация может существовать без руководителя три года, при условии, что обстановка нормализуется и «кто-то будет там».

«А если вот такое же отношение будет к диаспорским организациям. Ну, тогда, значит, действительно, какой смысл работать?» — считает Ибрагимов.

Дальнейшее решение примет правление региональной организации, уточнил глава диаспоры. Он также отметил, что не собирает обращаться в суд. По словам Ибрагимова, сейчас на общественную организацию осуществляется «колоссальное давление», а «межгосударственные отношения испортились».

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Ибрагимова лишили гражданства России в середине июля, а 9 июля он «вынужденно покинул» территорию страны, рассказал тогда РБК источник в диаспоре.

После сообщений о лишении гражданства c сайта Общественной палаты Подмосковья также удалили упоминание про Эльшана Ибрагимова в качестве члена Консультативного совета по делам национально-культурных автономий Московской области.

Эльшан Мустафа оглы Ибрагимов с 2018 года возглавляет национально-культурную автономию азербайджанцев Московской области. Он был доверенным лицом губернатора Андрея Воробьева в период выборов 2018 года.

Депортация Ибрагимова и лишение его гражданства произошли на фоне серьезного ухудшения российско-азербайджанских отношений, связанных, в частности, с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге и российских журналистов в Баку.

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Полина Харчевникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Азербайджан Подмосковье диаспора роспуск
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