 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД начало проверку после смертельного ДТП с экс-участником The Hatters

МВД начало проверку после смертельного ДТП с экс-участником The Hatters Рулевым

После гибели в аварии в Ленинградской области экс-тромбониста группы The Hatters Вадима Рулева и его супруги полиция начала проверку, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

«Проводится проверка по факту аварии с мотоциклом, в которой погибла семейная пара», — говорится в сообщении.

Авария произошла вечером накануне на 34 километре автодороги «Зверево — Малиновка» в Выборгском районе региона. Рулев вместе с женой ехал на мотоцикле BMW, когда «на правом закруглении дороги неверно выбрал безопасную скорость движения» и потерял контроль над управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Range Rover, за рулем которого был 52-летний мужчина.

Экс-участник группы The Hatters погиб в ДТП в Ленобласти
Общество
Вадим Рулёв

Рулев и его супруга скончались от полученных травм. Как писал ранее телеграм-канал Mash, водитель Range Rover за последние полгода имеет 37 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения.

Вадим Рулев входил в состав The Hatters и покинул коллектив несколько лет назад, после он играл в симфоническом оркестре. По данным «Фонтанка», его жена занималась комплексной диагностикой и подбором автомобилей.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
МВД ДТП проверка Ленинградская область погибший музыка
Материалы по теме
Экс-участник группы The Hatters погиб в ДТП в Ленобласти
Общество
Возбуждено уголовное дело после ДТП в Новосибирской области с 7 погибшими
Общество
Семь человек погибли в ДТП в Новосибирской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
В Шереметьево снова ввели ограничения на полеты Политика, 23:09
МВД начало проверку после смертельного ДТП с экс-участником The Hatters Общество, 22:44
«Рубин» уверенно стартовал в новом сезоне РПЛ, обыграв «Ахмат» Спорт, 22:39
В Казахстане заявили о неизвестном захоронении участников ВОВ Общество, 22:31
Украинская журналистка подарила Алиеву шевроны военных ВСУ Политика, 22:25
Правящая коалиция Японии потеряла большинство в парламенте Политика, 22:19
Аэропорт Домодедово возобновил работу спустя шесть часов Политика, 22:06
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Синоптик рассказал о дождях и грозах в Москве на следующей неделе Общество, 22:05
Над Россией сбили еще девять украинских беспилотников Политика, 21:43
Янник Синнер и Новак Джокович снялись с «Мастерса» в Торонто Спорт, 21:40
Экс-участник группы The Hatters погиб в ДТП в Ленобласти Общество, 21:38
Российского этнографа задержали в Афганистане по подозрению в контрабанде Общество, 21:24
В Госдуме назвали преждевременными разговоры о блокировке WhatsApp Технологии и медиа, 20:58
«Роснефть» ответила на санкции ЕС против НПЗ Nayara Energy Политика, 20:50