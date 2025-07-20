МВД начало проверку после смертельного ДТП с экс-участником The Hatters

После гибели в аварии в Ленинградской области экс-тромбониста группы The Hatters Вадима Рулева и его супруги полиция начала проверку, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

«Проводится проверка по факту аварии с мотоциклом, в которой погибла семейная пара», — говорится в сообщении.

Авария произошла вечером накануне на 34 километре автодороги «Зверево — Малиновка» в Выборгском районе региона. Рулев вместе с женой ехал на мотоцикле BMW, когда «на правом закруглении дороги неверно выбрал безопасную скорость движения» и потерял контроль над управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Range Rover, за рулем которого был 52-летний мужчина.

Рулев и его супруга скончались от полученных травм. Как писал ранее телеграм-канал Mash, водитель Range Rover за последние полгода имеет 37 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения.

Вадим Рулев входил в состав The Hatters и покинул коллектив несколько лет назад, после он играл в симфоническом оркестре. По данным «Фонтанка», его жена занималась комплексной диагностикой и подбором автомобилей.