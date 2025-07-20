В Казахстане заявили о неизвестном захоронении участников ВОВ

Активисты русского этнокультурного объединения «Былина» города Атырау (до 1992 года — Гурьев) обнаружили на территории бывшего рыбоконсервного комбината заброшенное захоронение более 70 красноармейцев, лечившихся в гурьевских эвакогоспиталях во времена Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил председатель объединения Андрей Кораблев.

«Не так давно я, работая с [архивными] базами, обнаружил данные порядка более 70 человек, которые были похоронены на этом кладбище. Раньше у нас здесь был рыбоконсервный комбинат, и на существовавшем мусульманском кладбище недалеко от комбината велось захоронение бойцов, которые скончались в эвакогоспиталях Гурьева», — рассказал Кораблев.

Председатель объединения отметил, что в регионе есть и другие места захоронения бойцов, умерших в госпиталях. В частности, более 80 человек были захоронены на православном кладбище города, где уже установлен мемориал. Теперь объединение «Былина» планирует обратиться к властям Атырау с предложением об установке памятного знака на кладбище возле бывшего рыбоконсервного комбината и об обустройстве этого захоронения.

Он также напомнил, что во время Великой Отечественной войны в фронтовые эвакуационные госпитали в Гурьеве было доставлено более 9 тыс. раненых.

В конце июня в Амурской области во время посевной кампании обнаружили могилы времен Гражданской войны с останками погибших. По версии археологов, обнаруженные могилы — часть неучтенного кладбища, которое стихийно возникло на месте дислокации сил большевиков в марте 1918 года.