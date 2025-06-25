Под Благовещенском нашли захоронения погибших в Гражданскую войну

В Амурской области во время посевной кампании обнаружили могилы времен Гражданской войны с останками погибших, сообщили в региональном центре по сохранению историко-культурного наследия (ЦСН).

Археологов на раскопки в поле возле села Владимировка в Благовещенском районе пригласили сотрудники областного управления СКР.

«Провели осмотр и зачистку, все как положено, по методике. В результате зафиксировали два захоронения — одно в гробу, другое — просто в земле, накрытое кожаным отрезом», — рассказали в ЦСН. Скелеты при этом лежали головой на восток, гроб был скреплен штампованными гвоздями.

Фото: ЦСН Амурской области / VK Фото: ЦСН Амурской области / VK Фото: ЦСН Амурской области / VK Фото: ЦСН Амурской области / VK

«Ни крестов, ни надписей. Только два массивных кольца на пальце и фрагмент платочка со следами синей краски. К археологии точно отношения не имеет», — отметили участники раскопок.

По версии археологов, обнаруженные могилы — часть неучтенного кладбища, которое стихийно возникло на месте дислокации сил большевиков в марте 1918 года.

В марте 1918 года в Амурской области произошло антикоммунистическое восстание под руководством казачьего атамана Гамова, получившее название «Гамовский мятеж». Под знаменами восставших собрались около 5 тыс. бойцов. К концу месяца мятеж был жестоко подавлен.