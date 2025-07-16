В Финляндию из-за жары «прорвались» восемь российских радиостанций

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Жители приграничных с Россией регионов Финляндии днем 16 июля услышали российские радиостанции, сообщила финская телерадиокомпания Yle. По ее информации, причиной такого явления стала очень жаркая погода.

«Жара вызвала странное явление на восточной границе — по радио стали слышать русский язык <...> Именно поэтому радиоволны распространились так далеко», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Лаппеенранте, недалеко от российской границы, по радио можно было услышать до восьми российских каналов. Как отмечает Yle, порой здесь слышно лишь радио «Дорожное», которое вещает на частоте из Светогорска в Ленобласти.

«Высокие температуры могут влиять на отражение радиоволн в атмосфере. Когда радиоволны отражаются соответствующим образом, частоты можно услышать издалека», — заявила дежурный метеоролог Финского метеорологического института Пинья Раухамяки.

Коммерческий директор компании Digita, отвечающий за распространение радиоканалов в Финляндии, согласен: по его словам, в атмосфере образовались слои разной температуры, и радиосигнал может распространяться на «сотни километров».