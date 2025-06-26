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Общество ,  
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В Петербурге троих человек обвинили в осквернении «Знамени Победы»

В Петербурге троих человек обвинили в осквернении «Знамени Победы»
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В Петербурге троим фигурантам по делу об осквернении символа воинской славы назначено обвинение по ч. 3 ст. 354.1 УК, об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

«По данным следствия, 22 июня трое злоумышленников сорвали и уничтожили «Знамя Победы», установленное на доме по улице Танкиста Хрустицкого, осквернив символ воинской славы России», — говорится в сообщении СК.

В Петербурге ищут разорвавшего знамя Победы
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Жители города обратились в дежурную часть вечером 22 июня, после того, как обнаружили разорванное знамя на улице. Они заметили, что знамя кто-то разорвал и бросил на землю.

Всем троим задержанным предъявлены обвинения: один из них — местный житель, у которого дома нашли испорченное знамя, второй — несовершеннолетний.

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Теги
Санкт-Петербург уголовное дело Знамя победы
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