Власти Петропавловска-Камчатского объявили угрозу цунами высотой до 2 м

Высота цунами, вызванного серией землетрясений в акватории Тихого океана к востоку от Камчатки, может достичь 2 м, сообщила пресс-служба администрации Петропавловск-Камчатского городского округа со ссылкой на информацию от регионального МЧС.

«Угроза цунами. Прогнозируемая высота цунами до 2 м», — говорится в сообщении.

Информация от ведомства поступила в 20:06 20 июля по местному времени (11:06 мск).

По информации геофизической службы РАН, магнитуда толчков, зафиксированных на Камчатке 20 июля, достигала 7 и 7,6, глубина очагов составила 13 и 17 км соответственно. Подземные толчки до 7 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе.

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По предыдущим расчетам МЧС, у побережья Алеутского округа прогнозировали волну высотой до 60 см, у Усть-Камчатского района — до 40 см и у Петропавловска-Камчатского — до 15 см.

Эвакуация населения не проводится. Представители МЧС обратились к жителям населенных пунктов, где объявлена угроза цунами, с просьбой не находиться на берегу в момент появления волн.