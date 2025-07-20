Верховный суд допустил сохранение самостроев при соблюдении норм

Самовольные постройки в России можно не сносить, если они не создают угрозы и не мешают соседям и другим гражданам, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России. Его текст приводит «РИА Новости».

Жительница Краснодарского края получила разрешение на строительство двухэтажного дома в прибрежной станице, однако на деле возвела трехэтажную гостиницу. Местные власти потребовали через суд привести здание в соответствие с разрешительной документацией.

Дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону собственницы. Суд учел экспертное заключение, подтвердившее соблюдение всех строительных, санитарных и противопожарных норм, а также отсутствие нарушений прав третьих лиц. Здание не затеняет соседние участки и не перекрывает доступ к свету.

Суд подчеркнул, что при рассмотрении таких споров первоочередное значение имеют вопросы безопасности, а не формальное соответствие разрешительной документации. Также не было выявлено препятствий для смены категории земельного участка — с «индивидуального жилищного строительства» на «туристическое обслуживание».

«Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки», — указано в решении.

Суд направил дело на новое рассмотрение, обязав нижестоящие инстанции учесть изложенные позиции.

С 2020 года по апрель 2025 года суды в Москве признали самовольными и обязали снести 1250 построек общей площадью 958 тыс. кв. м, из которых 66 тыс. кв. м приходились на исторический центр.

По закону самовольными считаются здания и сооружения, возведенные без разрешений, с нарушениями строительных норм или на участках, не предназначенных для капитального строительства. Если собственники отказываются снести такие объекты, это делает город, взыскивая с владельцев затраты.

В конце 2023 года Верховный суд утвердил разъяснения, согласно которым объект признается незаконным при отсутствии разрешений, нарушении норм или строительстве на неподходящем участке.