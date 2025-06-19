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Финансы ,  
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Верховный суд запретил списывать долги по потраченным на роскошь кредитам

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Вести роскошный образ жизни за счет заемных средств, а затем списать долги с помощью процедуры банкротства не получится, следует из обзора судебной практики Верховного суда России (ВС).

В обзоре ВС указал, что злоупотребление процедурой банкротства недопустимо. В пример приведено дело бывшего сотрудника банка, который при высокой зарплате оформил несколько кредитов и тратил деньги на дорогие рестораны, брендовые покупки и элитное такси. После увольнения он не искал работу и подал заявление о банкротстве. Суд отказал в списании долгов.

«Последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств», — указано в обзоре.

Дело включено в практику для формирования единообразного подхода к аналогичным ситуациям.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В мае ВС отказал в освобождении от долгов жителю Алтайского края, оформившему десять кредитов на 7,4 млн руб. в восьми банках за восемь дней. Как следует из определения экономколлегии, мужчина не раскрыл истинные цели займов, чем лишил кредиторов возможности объективно оценить риски.

До банкротства Павел Росс обслуживал кредиты, но после увольнения в начале 2023 года перестал платить и инициировал процедуру банкротства. Он утверждал, что занимал деньги в том числе для участия в сетевом маркетинге. Суды рассматривали дело несколько раз. Апелляция встала на сторону Росса, однако кассация и ВС поддержали банки.

Суд подчеркнул, что заемщик сознательно нарастил долговую нагрузку, оформив займы в короткий срок, до обновления кредитной истории. Это, по мнению суда, указало на недобросовестное поведение и послужило основанием для отказа в списании долгов.

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