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Военная операция на Украине ,  
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СБУ объявила Баскова в розыск

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Военная операция на Украине

На Украине объявили в розыск народного артиста России Николая Баскова. Информация об этом появилась в базе данных Службы безопасности Украины.

Согласно данным СБУ, Басков находится в розыске с 2022 года. Его обвиняют в посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны (часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины).

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Николай Басков

25 февраля 2022 года Басков опубликовал в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) пост, в котором поддержал начало российской военной операции на Украине и назвал ее «концом геноцида и предотвращением нападения на Россию».

В 2023 году Басков пообещал выплачивать по 1 млн руб. каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ.

В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский лишил его статуса народного артиста страны.

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