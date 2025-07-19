Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостановили полеты
Московские аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Меры ввели «для обеспечения безопасности полетов», пояснил он.
Ограничения действуют также во Внуково.
Несколько минут назад мэр Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила еще два беспилотника, летевших на Москву. Это уже пятая попытка атаки за день, еще несколько дронов были уничтожены ночью.
Как сообщили в Минобороны, с 15:00 до 19:00 мск было сбито 27 беспилотников, в том числе четыре над территорией Московского региона. Три их них летели на Москву.
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