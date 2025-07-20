Россияне сняли на видео пляж, отели и магазины на курорте в Северной Корее

Как выглядят пляж, отели, магазины и закат на курорте в КНДР. Видео

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Курорт Вонсан-Кальма находится неподалеку от города Вонсана, расположенного на побережье Японского моря. Там — 5 км пляжей на песчаном побережье полуострова Кальма.

Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК

Иностранные туристы могут выбирать, где жить, из шести отелей европейского типа и премиального уровня. На выбор также — 37 гостиниц — «рёгванов» («три звезды»).

На курорте, согласно туристической карте, есть:

песчаные пляжи с шезлонгами, раздевалками и камерами хранения;

несколько кафе;

аптека;

парк развлечений;

поле для мини-гольфа;

кинотеатр;

парашютная школ;

центр видеоигр;

Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК

На курорте могут отдыхать одновременно 20 тыс. человек.