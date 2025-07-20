Как выглядят пляж, отели, магазины и закат на курорте в КНДР. Видео
Курорт Вонсан-Кальма находится неподалеку от города Вонсана, расположенного на побережье Японского моря. Там — 5 км пляжей на песчаном побережье полуострова Кальма.
Иностранные туристы могут выбирать, где жить, из шести отелей европейского типа и премиального уровня. На выбор также — 37 гостиниц — «рёгванов» («три звезды»).
На курорте, согласно туристической карте, есть:
- песчаные пляжи с шезлонгами, раздевалками и камерами хранения;
- несколько кафе;
- аптека;
- парк развлечений;
- поле для мини-гольфа;
- кинотеатр;
- парашютная школ;
- центр видеоигр;
На курорте могут отдыхать одновременно 20 тыс. человек.
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