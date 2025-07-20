Как перевернулось судно во Вьетнаме, где погибли 34 человека. Фото

Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press

Спасатели опубликовали фотографии с места, где во Вьетнаме перевернулся туристический катер Wonder Sea. Во время происшествия погибли 34 человека.

На фотографиях видно, что судно перевернулось - над водой видно днище и киль катера. Около него стоят несколько спасательных кораблей. С одного из них в воду прыгнули спасатели, которые подпыли к борту. Именно таким образом им удалось спасти с борта 14-летнего мальчика. Он оказался в затопленной каюте, но над ним осталась воздушная подушка, благодаря которой он мог дышать. Спасатели выбил стекло иллюминатора и вытащили его.

На борту катера Wonder Sea путешествовали 48 туристов и 5 членов экипажа, он перевернулся во время шторма. Выжить удалось 11 пассажирам.

Среди пассажиров не было россиян, уточнили в АТОРе.

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