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«Спящий принц» Саудовской Аравии умер после 20 лет комы
«Спящий принц» Саудовской Аравии Аль-Валид умер после 20 лет комы
В Саудовской Аравии умер один из принцев правящей семьи, сообщило саудовское новостное агентство со ссылкой на королевский двор.
«Его Королевское Высочество принц Аль-Валид ибн Халид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль Сауд скончался. Его похороны состоятся завтра, в воскресенье», — говорится в сообщении.
Покойный, также известный как «спящий принц», 20 лет провел в коме.
В 2005 году он попал в автомобильную аварию и получил тяжелую черепно-мозговую травму, из-за которой и впал в кому.
Все это время родные поддерживали принца на аппарате искусственного дыхания.
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