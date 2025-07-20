«Спящий принц» Саудовской Аравии Аль-Валид умер после 20 лет комы

«Спящий принц» Саудовской Аравии умер после 20 лет комы

В Саудовской Аравии умер один из принцев правящей семьи, сообщило саудовское новостное агентство со ссылкой на королевский двор.

«Его Королевское Высочество принц Аль-Валид ибн Халид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль Сауд скончался. Его похороны состоятся завтра, в воскресенье», — говорится в сообщении.

Покойный, также известный как «спящий принц», 20 лет провел в коме.

В 2005 году он попал в автомобильную аварию и получил тяжелую черепно-мозговую травму, из-за которой и впал в кому.

Все это время родные поддерживали принца на аппарате искусственного дыхания.