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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин рассказал о последствиях ракетных ударов ВСУ по ДНР

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Военная операция на Украине

В результате ракетного обстрела Донецкой народной республики (ДНР) погибла женщина 1975 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, пострадали еще пятеро человек — четыре мужчины и одна женщина. Один из мужчин получил тяжелые ранения в поселке Красный Партизан.

Пушилин сообщил, что всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Помимо этого, из-за ракетного обстрела один жилой дом был уничтожен, три — повреждены. Также оказались повреждены два автомобиля и семь объектов гражданской инфраструктуры — республиканский травматологический центр, магазин, ЛЭП, школа, газопровод, кафе и газораспределительная станция.

Пушилин сообщил о четырех погибших за день в результате обстрелов ДНР
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Фото:Вячеслав Немышев / URA.RU / Global Look Press

По словам главы региона, ВСУ совершили 8 вооруженных атак с применением HIMARS, ствольной артиллерии калибром 155 мм и БПЛА.

4 июля в ДНР в результате ракетных обстрелов погибли четыре человека, семь получили ранения.

Пушилин заявил, что в Петровском районе Донецка в результате атаки украинского дрона ранения средней степени тяжести получила женщина. В Никитовском районе Горловки из-за атаки дрона-камикадзе пострадали две женщины.

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Александра Озерова
ДНР Донецкая область Денис Пушилин обстрел
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