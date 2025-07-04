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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил о четырех погибших за день в результате обстрелов ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Немышев / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вячеслав Немышев / URA.RU / Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) за день в результате обстрелов погибли четыре человека, семь получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин в телеграм-канале.

Говоря о последних ударах, Пушилин заявил, что в Петровском районе Донецка в результате атаки украинского дрона ранения средней степени тяжести получила женщина. В Никитовском районе Горловки из-за атаки дрона-камикадзе пострадали две женщины.

Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пушилин заявил об ударе по Донецку ракетами HIMARS со шрапнелью
Политика
Запуск&nbsp;ракеты&nbsp;HIMARS

В Горловке повреждены жилой дом в Центрально-Городском районе и школа-интернат № 25 в Никитовском районе города.

ВСУ совершили десять атак на регион, применив в том числе реактивную артиллерию HIMARS, ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные беспилотники.

Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрел попал Петровский район, который расположен на западной окраине города. Позднее Пушилин уточнил, что удар украинские военные нанесли ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS.

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