WSJ узнала о росте интереса Китая к «Силе Сибири-2» из-за Ирана и Израиля

Китай импортирует около 30% газа из ОАЭ и Катара, танкеры с СПГ идут через Ормузский пролив, который грозился перекрыть Тегеран. Из-за войны Ирана и Израиля Пекин усомнился в надежности поставок ресурсов с Ближнего Востока

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Война Ирана и Израиля повысила интерес Китая к строительству российского газопровода «Сила Сибири — 2», поскольку Пекин не уверен в надежности поставок газа и нефти с Ближнего Востока и задумался об альтернативных вариантах, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близких к процессу принятия решений в китайском правительстве.

Около трети газа, который импортирует Китай, приходится на поставки сжиженного природного газа из ОАЭ и Катара — танкеры следуют через Ормузский пролив, который Иран грозился перекрыть. Кроме того, частные китайские нефтеперерабатывающие заводы в последние годы стали зависимы от дешевой иранской нефти.

РБК направил запрос в «Газпром».

WSJ отмечает, что, по данным аналитиков, в Китай идет 90% экспорта иранской нефти, несмотря на американские санкции. Президент США Дональд Трамп накануне, после объявления о прекращении огня между Ираном и Израилем, заявил: «Теперь Китай может продолжать покупать нефть у Ирана. Надеюсь, они также будут много покупать у США».

Вице-премьер Александр Новак в середине июня подтвердил значимость проекта «Сила Сибири — 2» в рамках сотрудничества Китая по энергетике. Проект остается актуальным, отмечал он в разговоре с «Ведомостями».

Проектирование «Силы Сибири — 2» началось в 2020 году. Примерная протяженность трубопровода составит около 6,7 тыс. км. Из них 2,7 тыс. км пройдет по территории России.

Financial Times писала, что цена на газ, которую предлагает Китай в рамках будущих контрактов по «Силе Сибири — 2», не устраивает российскую сторону. По данным издания, Пекин хочет покупать газ по цене, почти равной стоимости топлива на внутреннем рынке России. В МИД КНР, комментируя публикацию, заявили, что Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией.