 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

WSJ узнала о росте интереса Китая к «Силе Сибири-2» из-за Ирана и Израиля

WSJ: война Ирана и Израиля возродила интерес Китая к «Силе Сибири — 2»
Китай импортирует около 30% газа из ОАЭ и Катара, танкеры с СПГ идут через Ормузский пролив, который грозился перекрыть Тегеран. Из-за войны Ирана и Израиля Пекин усомнился в надежности поставок ресурсов с Ближнего Востока
«Газпром» GAZP ₽124,83 -0,24% Купить
Фото: ZUMA / ТАСС
Фото: ZUMA / ТАСС

Война Ирана и Израиля повысила интерес Китая к строительству российского газопровода «Сила Сибири — 2», поскольку Пекин не уверен в надежности поставок газа и нефти с Ближнего Востока и задумался об альтернативных вариантах, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близких к процессу принятия решений в китайском правительстве.

Около трети газа, который импортирует Китай, приходится на поставки сжиженного природного газа из ОАЭ и Катара — танкеры следуют через Ормузский пролив, который Иран грозился перекрыть. Кроме того, частные китайские нефтеперерабатывающие заводы в последние годы стали зависимы от дешевой иранской нефти.

РБК направил запрос в «Газпром».

Китай счел дорогим маршрут поставок газа из России через Казахстан
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

WSJ отмечает, что, по данным аналитиков, в Китай идет 90% экспорта иранской нефти, несмотря на американские санкции. Президент США Дональд Трамп накануне, после объявления о прекращении огня между Ираном и Израилем, заявил: «Теперь Китай может продолжать покупать нефть у Ирана. Надеюсь, они также будут много покупать у США».

Вице-премьер Александр Новак в середине июня подтвердил значимость проекта «Сила Сибири — 2» в рамках сотрудничества Китая по энергетике. Проект остается актуальным, отмечал он в разговоре с «Ведомостями».

Проектирование «Силы Сибири — 2» началось в 2020 году. Примерная протяженность трубопровода составит около 6,7 тыс. км. Из них 2,7 тыс. км пройдет по территории России.

Газопровод «Сила Сибири — 2»: маршрут, строительство и перспективы
База знаний
Фото:Газпром

Financial Times писала, что цена на газ, которую предлагает Китай в рамках будущих контрактов по «Силе Сибири — 2», не устраивает российскую сторону. По данным издания, Пекин хочет покупать газ по цене, почти равной стоимости топлива на внутреннем рынке России. В МИД КНР, комментируя публикацию, заявили, что Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Татьяна Киселева
Китай СПГ газ Ближний Восток Сила Сибири-2
Материалы по теме
Китай счел дорогим маршрут поставок газа из России через Казахстан
Политика
В Пекине ответили на статью FT о споре Путина и Си из-за цены на газ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 24 июн, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 24 июн, 19:09
Трамп заявил, что Зеленский находится «в тяжелой ситуации» Политика, 08:56
ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавских спецслужб в Москве Политика, 08:54
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты Политика, 08:47
Полиция нашла почти 40 нелегальных мигрантов в хостелах у Шереметьево Общество, 08:43
Создатель Brawl Stars Илкка Паананен: «Слово «менеджер» — ругательство»Подписка на РБК, 08:36
Богомаз назвал стоимость программы восстановления Брянской области Политика, 08:34
До ₽2 млн в месяц: сколько стоит содержание дома на Рублевке Недвижимость, 08:30
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Почему доходы от недвижимости в Дубае больше не будут «феноменальными»Подписка на РБК, 08:16
WSJ узнала о росте интереса Китая к «Силе Сибири-2» из-за Ирана и Израиля Экономика, 08:10
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
«Мафиози», драки, девочки. Чем запомнился самый самобытный клуб КХЛ Спорт, 08:01
Признаки охлаждения. Пройден ли пик дефицита кадров в РоссииПодписка на РБК, 08:01
NYT сообщила о срыве триумфа Трампа на саммите НАТО из-за отчета по Ирану Политика, 08:00
Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя Политика, 07:59