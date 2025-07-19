В Дагестане перевернулся грузовик с 18 детьми в кузове

Фото: Прокуратура Республики Дагестан

В селе Салта Гунибского района Дагестана перевернулся грузовой автомобиль, в кузове которого находились 18 несовершеннолетних, сообщили в управлении СК по республике.

По данным следственных органов, 19 июля около 15:00 мск водитель автомобиля, в котором также находились двое взрослых, не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего грузовик опрокинулся.

В результате ДТП находившиеся в кузове автомобиля 18 несовершеннолетних, водитель и двое взрослых пассажиров с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь.

В МВД по Дагестану отметили , что в грузовике находились дети в возрасте от семи до 15 лет. Большая часть из них отделалась ушибами и ссадинами, двое подростков получили более серьезные травмы, добавили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.