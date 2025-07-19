В Раде заявили, что уровень бедности на Украине вырос до 37%

Фото: Алексей Фурман / Getty Images

С февраля 2022 года уровень бедности на Украине вырос почти вдвое — до 37%, заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в эфире «Новини LIVE».

«Это объясняется тем, что все происходящие в стране экономические процессы происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет конфликт, на это влияют негативные ожидания и все остальное», — сказал он.

Официальный прожиточный минимум на Украине в 2025 году составляет 2920 гривен (около $70).

Издание «Страна.ua» ранее писало, что ускорение инфляции и замедление темпов роста ВВП на Украине свидетельствуют о том, что страна находится в шаге от стагфляции. По итогам 2024 года ВВП Украины вырос на 2,9% вместо ожидаемых 3,4%.