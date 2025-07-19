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Военная операция на Украине ,  
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Последствия удара по центру Донецка. Видео

Видеокадры последствий атаки ВСУ на центр Донецка
Сюжет
Военная операция на Украине

Последствия удара по центру Донецка. Видео
Video

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале рассказал о последствиях ракетного обстрела Киевского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Видео публикует Ruptly.

Так, в многоквартирном доме по улице Университетской значительные повреждения получили фасад, балконы и оконные блоки. Также атака затронула фасад находящегося напротив православного храма и контактные троллейбусные линии.

Кроме того, повреждены окна в корпусах Республиканского травматологического центра и трансформаторная подстанция. Позднее Кулемзин написал, что пострадал мужчина 1972 года рождения.

ВСУ нанесли удар по Донецку
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Донецк подвергся атаке 19 июля. В городе прогремели взрывы, сработала ПВО. В оперативных службах ТАСС заявили, что удар нанесли при помощи РСЗО HIMARS.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

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