Летевший в Калининград самолет вернулся в Москву из-за неисправности

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс DP6831 по маршруту Москва — Калининград из аэропорта Шереметьево, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности одной из систем, сообщили РБК в авиакомпании.

Там отметили, что самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме. По данным табло аэропорта, рейс выполняется на Boeing 737.

Пассажиры рейса вылетели в Калининград на резервном воздушном судне.

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