Летевший в Калининград самолет вернулся в Москву из-за неисправности
Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс DP6831 по маршруту Москва — Калининград из аэропорта Шереметьево, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности одной из систем, сообщили РБК в авиакомпании.
Там отметили, что самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме. По данным табло аэропорта, рейс выполняется на Boeing 737.
Пассажиры рейса вылетели в Калининград на резервном воздушном судне.
В мае в аэропорт вылета вернулся самолет Boeing 738 авиакомпании «Сибирь», направлявшийся из Иркутска в Новосибирск. Возврат самолета Boeing 738 произошел по технической причине.
Позже транспортная прокуратура сообщила, что проверит обстоятельства инцидента. На борту находились свыше 160 пассажиров, воздушное судно отстранили от полетов.
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