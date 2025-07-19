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Летевший в Калининград самолет вернулся в Москву из-за неисправности

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс DP6831 по маршруту Москва — Калининград из аэропорта Шереметьево, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности одной из систем, сообщили РБК в авиакомпании.

Там отметили, что самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме. По данным табло аэропорта, рейс выполняется на Boeing 737.

Пассажиры рейса вылетели в Калининград на резервном воздушном судне.

Самолет Red Wings вернулся в аэропорт Жуковский из-за технического сбоя
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Фото:Эдгар Брещанов / Global Look Press

В мае в аэропорт вылета вернулся самолет Boeing 738 авиакомпании «Сибирь», направлявшийся из Иркутска в Новосибирск. Возврат самолета Boeing 738 произошел по технической причине.

Позже транспортная прокуратура сообщила, что проверит обстоятельства инцидента. На борту находились свыше 160 пассажиров, воздушное судно отстранили от полетов.

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Теги
Евгений Вахляев, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
авиакомпания Победа Шереметьево самолет Калининград
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