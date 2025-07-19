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В «Мослифте» ответили на сообщения о падении лифта в Некрасовке

«Мослифт»: в Некрасовке была неисправность лифта, он сел на ловители
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Лифт с людьми «сел на ловители» в многоэтажке в московском районе Некрасовка, пострадавших нет. Об этом РБК сообщили в ситуационном центре «Мослифта».

«По адресу ул. Льва Яшина, 7 была неисправность лифта, отработал штатно, «сел на ловители». Пострадавших нет», — говорится в сообщении лифтовой компании.

Ловители лифтов — конструкции, отвечающие за безопасность пассажиров или груза в аварийных ситуациях. Они способны остановить кабину при обрыве главных тросов. Если при поломках электроники лифт набирает высокую скорость, ловитель остановит его

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что на улице Льва Яшина в Москве в шахту упал лифт с восемью пассажирами. По данным Mash, кабина упала с седьмого этажа дома, а система безопасности сработала на третьем. Телеграм-канал также утверждал, что в результате резкого торможения одна из пассажирок получила травмы с подозрением на переломы. 

В Астрахани в жилом доме с шестого этажа сорвался лифт с людьми
Общество
Фото:Максим Коротченко / ТАСС

В конце июня в Махачкале лифт с людьми упал в шахту дома на улице Гапцахской.

В результате инцидента госпитализировали пять человек, включая одного ребенка. Всего на момент аварии в лифте находились девять человек.

Дом на момент происшествия не был введен в эксплуатацию.

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Теги
Плугина Ирина, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Москва Некрасовка лифт падение лифта
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