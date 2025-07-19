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Общество ,  
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В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В медицинском центре в Вестбери в Нью-Йорке 61-летнего мужчину затянуло в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Как сообщило управление полиции округа Нассау, все произошло днем 16 июля. Мужчина в момент происшествия находился в помещении с томографом с металлической цепью на шее. Туда он вошел без разрешения в момент проведения сканирования, после чего его втянуло в устройство во время его работы.

МРТ-аппараты используют мощное магнитное поле, чтобы получить детальные изображения. Пациенты должны снимать все металлические предметы перед процедурой.

После инцидента пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, однако вскоре он скончался от полученных травм. Телеканал WABC уточняет, что погибший не был пациентом и находился в больнице с кем-то другим. По его данным, у мужчины после произршедшего диагностировали сердечную недостаточность.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В июне 2021 года в Одессе аппарат МРТ втянул инвалидную коляску с пациенткой, в результате чего женщина получила травмы и была госпитализирована, сообщал ТСН.

Инцидент произошел в одной из частных клиник. По словам адвоката медицинского учреждения Анатолия Богачева, причиной стало нарушение техники безопасности. Ответственной за произошедшее названа медсестра, сопровождавшая пациентку на процедуру.

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Полина Дуганова
МРТ Больница несчастный случай США Нью-Йорк
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