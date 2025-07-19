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Генассамблея приняла предложенную Россией резолюцию по реформе ООН

Генассамблея ООН с оговорками приняла резолюцию России по реформе организации

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию в рамках инициативы Генсека «ООН-80», направленной на реформирование организации. Документ был одобрен без голосования, несмотря на озвученные оговорки ряда стран, сообщает пресс-служба ООН.

Инициатива «ООН-80», запущенная Генсеком в марте, охватывает три направления: повышение эффективности работы организации, оценка исполнения ключевых задач и изучение возможных структурных реформ.

Несколько делегаций, включая Данию, которая выступала от имени ЕС, группы CANZ (Канада, Австралия, Новая Зеландия) и Швейцарию (выступала также от имени Исландии, Норвегии и Лихтенштейна), выразили поддержку целям реформы, но высказали сомнения по поводу сроков и ограниченности консультаций. В частности, Дания назвала процесс «преждевременным», а Австралия, выступавшая от имени CANZ — «поспешным».

Россия отвергла претензии по поводу сроков подготовки текста, заявив, что провела консультации и учла «красные линии» делегаций. Российский делегат подчеркнул, что принятая резолюция ставит государства-члены «у руля» реформенного процесса, с признанием роли Генсека согласно Уставу ООН.

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Фото:Hesther Ng / Keystone Press Agency / Global Look Press

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН носят рекомендательный характер.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин призвал к реформе ООН. Он заявил, что организация призвана играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, при этом адаптация ее структуры к реалиям XXI века важна для дальнейшего эффективного функционирования.

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Теги
Полина Дуганова
Генассамблея ООН реформа ООН резолюция ООН Россия
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