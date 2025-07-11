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Военная операция на Украине ,  
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Глава службы ООН заявила об усталости от конфликта на Украине

Глава миграционной службы ООН заявила об усталости от конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hesther Ng / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Hesther Ng / Keystone Press Agency / Global Look Press

Усталость от конфликта Киева и Москвы и сокращение поддержки со стороны Европы и США угрожают проектам ООН по оказанию помощи беженцам из Украины, заявила в интервью Reuters генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поуп.

«Конфликт длится уже три с половиной года. Я думаю, будет справедливо сказать, что все устали», — сказала Поуп.

Она отметила, что МОМ и другие агентства ООН уже столкнулись с серьезной нехваткой финансирования после прихода к власти в США Дональда Трампа, который объявил об отказе Вашингтона спонсировать многие международные программы помощи мигрантам по всему миру. Поуп оценила дефицит бюджета своей организации из-за политики Трампа в $1 млрд.

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Фото:Omer Messinger / Getty Images

Усугубляет ситуацию с финансированием помощи украинским беженцам и пересмотр европейскими странами-донорами своих расходов. Теперь они предпочитают направлять деньги на оборону, а не на мигрантов, отмечает Поуп.

В частности, так поступила Великобритания. В феврале 2025 года премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что увеличит национальный оборонный бюджет за счет траншей, выделяемых гуманитарным неправительственным организациям за рубежом. Британские власти планируют урезать международную помощь на 40%.

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