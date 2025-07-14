В Одесской области после воздушной тревоги прогремел взрыв
Сначала в Одесском районе, а затем по всей Украине объявили воздушную тревогу днем в понедельник, 14 июля, передает украинское издание «Суспильне».
По его данным, воздушную тревогу в Одесской области объявили в 13:35, в 14:05 в одном из районов Одесской области прогремел взрыв. Подробностей издание не приводит. «РБК Украина», не уточняя подробности, сообщило о нескольких взрывах в Одесской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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