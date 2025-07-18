Владимирский губернатор напомнил Путину о взявшем Киев Андрее Боголюбском

Александр Авдеев (Фото: Администрация Президента России)

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече в Кремле напомнил президенту Владимиру Путину о князе Андрее Боголюбском, который штурмом взял Киев в XII веке. Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

«Андрей Боголюбский в 1169 году объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев с интересной формулировкой. Взяли и сожгли — это был пример первого такого объединения княжеств, которые были разрознены: Черниговское, Смоленское, Тверское, Суздальское, Ростовское и так далее, — за то, что «град сей сеял рознь между российскими землями и семьями», — сказал Авдеев.

Также губернатор рассказал о сохранившейся иконе 1155 года, которую написали по заказу Боголюбского. По словам Авдеева, в 2024 году закончилась ее реставрация, которая продолжалась 100 лет. Сейчас икона находится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире. После этого Авдеев пригласил Путина осмотреть икону.

Основная часть встречи была посвящена социально-экономическим проблемам региона. В частности, Авдеев рассказал об открытии во Владимирской области индустриальных парков и зон. В 2024 году, по словам Авдеева, в регионе открыли 13 предприятий с общей численностью новых рабочих мест — 2200.