Владимирский губернатор пригласил Путина посмотреть на икону Боголюбского

Александр Авдеев и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев пригласил президента Владимира Путина осмотреть отреставрированную икону времен князя Андрея Боголюбского. Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

Глава региона рассказал, что икону написали по заказу князя в 1155 году, она достигает 185 сантиметров в высоту. Процесс ее реставрации длился сто лет и завершился только в 2024 году. Сейчас икона хранится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире.

Также губернатор рассказал о второй иконе, которую Боголюбский вывез из захваченного им в 1169 году Киева.

Основная часть встречи была посвящена социально-экономическим проблемам региона. Авдеев доложил Путину о трудностях, с которыми сталкиваются местные жители при пересечении реки Клязьма и попросил его материально поддержать регион для строительства второго моста.

«К сожалению, самое сложное, что у нас на правом берегу областная больница, и, если мост встает, — 40 километров объезда, а людям добираться, допустим, до работы 50 километров. Это очень дорогостоящий проект. Попрошу поддержки, с Вашего позволения», — сказал глава региона.