CBS решил закрыть The Late Show со Стивеном Кольбером

Стивен Кольбер (Фото: Frederick M. Brown / Getty Images)

Одно из самых известных телевизионных вечерних шоу в США — The Late Show со Стивеном Кольбером — официально будет закрыто спустя более 30 лет эфира, в мае 2026 года, сообщил телеканал CBS.

Сам Стивен Кольбер и руководство телеканала подчеркнули, что решение носит исключительно финансовый характер и связано с общим падением интереса к традиционному ночному телевидению, а не с рейтингами или содержанием программы.

Кольбер в своей программе был открытым критиком президента США Дональда Трампа. Недавно он осудил решение Paramount выплатить Трампу $16 млн для урегулирования его иска из-за монтажа интервью бывшего вице-премьера Камалы Харрис в программе CBS News «60 минут».

CBS назвала Кольбера незаменимым и заявила, что окончание шоу «никаким образом не связано с его эффективностью, содержанием или другими вопросами, происходящими в Paramount», материнской компании CBS. «Мы гордимся тем, что Стивен называл CBS своим домом», — говорится в заявлении телеканала.

В 2015 году Кольбер сменил Дэвида Леттермана в программе The Late Show. До этого он вел The Colbert Report на канале Comedy Central.

В октябре 2024 года Трамп, тогда еще кандидат в президенты США от Республиканской партии, предъявил иск к CBS на $10 млрд. Он обвинил телеканал в предвзятом монтаже интервью с Харрис, что, по мнению республиканца, было направлено на поддержку Демократической партии в преддверии выборов 5 ноября. Позже Трамп увеличил сумму иска до $20 млрд.

В иске говорилось, что CBS показал две разные версии интервью, где Харрис отвечает по-разному на один и тот же вопрос о конфликте Израиля и ХАМАС. Телеканал назвал иск необоснованным и добивался его отклонения. В апреле стороны перешли к процедуре медиации (мирное урегулирование споров с помощью посредника).

В мае на фоне иска президент и генеральный директор телеканала CBS News Венди Макмахон объявила о своем уходе, объяснив это расхождением взглядов с руководством компании на дальнейшее развитие.