В Казани задержали бизнесменов за обман военных заводов почти на ₽20 млн
В Казани задержаны учредитель и директор компании по обвинению в организации мошеннических схем при работе с военными предприятиями, сообщили «РБК Татарстан» в региональном управлении ФСБ.
Там уточнили, что дело расследуют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в крупном размере. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.
«Установлено, что учредитель ООО «ИСК «Станко Эксперт» и его компаньон заключили договоры на выполнение ремонтных работ с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК)», — рассказали в ФСБ.
Фигуранты присвоили себе полученные авансом за будущие работы более 19,5 млн руб. и причинили тем самым «ущерб предприятиям в особо крупном размере», отметили в ведомстве. Однако там не назвали предприятия, которые понесли убытки из-за преступных действий.
Ранее, в мае текущего года, ФСБ выявила в Татарстане хищение бюджетных средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа. По данным спецслужбы, гендиректор одной из фирм и его зам завысили стоимость работ, включив в смету фиктивные затраты на покупку комплектующих.
Против них возбудили дело по статье «Мошенничество». Ни имен, ни названий предприятий, которым был нанесен ущерб, силовики тогда не раскрыли.
Читайте РБК в Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов