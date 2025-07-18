В Казани ФСБ расследует мошенничество с оборонными заводами на 20 млн руб.

В Казани задержали бизнесменов за обман военных заводов почти на ₽20 млн

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В Казани задержаны учредитель и директор компании по обвинению в организации мошеннических схем при работе с военными предприятиями, сообщили «РБК Татарстан» в региональном управлении ФСБ.

Там уточнили, что дело расследуют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в крупном размере. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

«Установлено, что учредитель ООО «ИСК «Станко Эксперт» и его компаньон заключили договоры на выполнение ремонтных работ с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК)», — рассказали в ФСБ.

Фигуранты присвоили себе полученные авансом за будущие работы более 19,5 млн руб. и причинили тем самым «ущерб предприятиям в особо крупном размере», отметили в ведомстве. Однако там не назвали предприятия, которые понесли убытки из-за преступных действий.

Ранее, в мае текущего года, ФСБ выявила в Татарстане хищение бюджетных средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа. По данным спецслужбы, гендиректор одной из фирм и его зам завысили стоимость работ, включив в смету фиктивные затраты на покупку комплектующих.

Против них возбудили дело по статье «Мошенничество». Ни имен, ни названий предприятий, которым был нанесен ущерб, силовики тогда не раскрыли.