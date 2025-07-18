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Финансы ,  
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Турецкие власти начали антимонопольную проверку Visa и Mastercard

Фото: Roy Rochlin / Getty Images
Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Власти Турции начали проверку в отношении международных систем Mastercard и Visa по подозрению в воспрепятствовании операций за рубежом, которые проводят турецкие платежные системы. Об этом сообщил турецкий Совет по конкуренции.

В частности, антимонопольщики проверят, действительно ли Mastercard и Visa запрещают предприятиям использовать платежную инфраструктуру, предоставляемую турецкими финансовыми учреждениями.

«Началось расследование с целью определить, нарушили ли Mastercard Incorporated и Visa Inc. <...> закон 4054 путем усложнения деятельности поставщиков платежных услуг, предлагающих международные платежные решения, и путем запрета зарубежным предприятиям использовать платежную/POS-инфраструктуру» — говорится в заявлении совета.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В антимонопольном ведомстве напомнили о двусторонних соглашениях, на основе которых турецкие платежные системы могут предоставлять услуги своим клиентам за рубежом. В рамках этих соглашений трансграничные платежные операции локализуются и могут осуществляться без взимания комиссий со стороны Mastercard и Visa, сообщает ТАСС. Однако ведомство предварительно установило, что международные платежные системы все-таки накладывают санкции в виде дополнительных комиссий.

В Турции с 2016 года работает своя национальная платежная система Troy. По итогам 2023 года она отчиталась об увеличении своей доли на турецком рынке безналичных платежей в 15 раз. По итогам первой половины 2024 года общее число выпущенных карт Troy достигло 35 млн, через карты этой системы в стране осуществляется не менее 12% всех платежей. Карты Troy принимают в 185 странах.

В январе 2025 года власти Турции обязали госбанки выдавать по умолчанию карты Troy вместо Visa и Mastercard как в случае оформления новых, так и при обновлении действующих.

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