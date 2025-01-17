 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Госбанки Турции перестанут выдавать карты Visa и Mastercard по умолчанию

Турецкие госбанки по умолчанию будут выдавать карты внутренней платежной системы Troy, а не Visa и Mastercard. Это касается как выдачи новых карт, так и замены старых. Также через Troy будут выполняться все социальные выплаты

Турецкие государственные банки по умолчанию будут выдавать карты национальной платежной системы Troy, а не Visa или Mastercard, следует из указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованного в официальном вестнике Resmi Gazete.

«Государственные банки будут отдавать предпочтение использованию инфраструктуры локализованных в Турции и имеющих разрешение на работу платежных систем при выдаче новых карт и замене выданных ранее в случае, если клиент не укажет обратное», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

Турецкий телеканал T24 называет изменения «новой эрой государственных платежей», поскольку теперь все выплаты — пенсии, стипендии, социальные пособия и прочие — будут осуществляться через Troy, то есть использование этой платежной системы становится обязательным. Т24 уточняет, что карты Troy по умолчанию будут выдаваться как в случае оформления новых карт, так и при обновлении существующих.

В Турции возникли проблемы со снятием наличных через банкоматы
Экономика
Фото:Efekan Akyuz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Платежная система Troy работает в Турции с 2016 года и была запущена для увеличения объемов безналичных расчетов в стране. Осенью 2022 года Анкара предлагала россиянам использовать карты этой платежной системы вместо карт «Мир». С 2022 года выданные в России карты Visa и Mastercard не работают за рубежом.

Troy сообщала о росте своей доле на рынке в 15 раз по итогам 2023 года и увеличении объемов платежей в 32 раза на фоне бойкота систем Visa и Mastercard. По итогам первой половины 2024 года общее число выпущенных карт достигло 35 млн, через карты системы выполняется 12% всех платежей в Турции. Карты Troy принимают в 185 странах.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Какие китайские машины ржавеют быстрее всего

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Турция платежные системы Visa MasterCard
Материалы по теме
В Турции возникли проблемы со снятием наличных через банкоматы
Экономика
Экономисты оценили риски «турецкого сценария» для России
Экономика
У части карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
МВД возбудило дело по заявлению Федорищева о коррупции в футболеСпорт, 06:36
Овечкин принес победу «Вашингтону» и сократил отставание от ГретцкиСпорт, 06:26
Офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки по перемирию в ГазеПолитика, 06:05
Чемпионские перстни Малкина нашли в его ограбленном домеСпорт, 06:02
Маск назвал причину неудачного запуска StarshipТехнологии и медиа, 05:41
Госбанки Турции перестанут выдавать карты Visa и Mastercard по умолчаниюФинансы, 05:40
НАТО планирует провести в 2025 году более сотни ученийПолитика, 05:05
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Опрос выявил регионы с самыми агрессивными водителямиАвто, 05:00
Жительницу Хабаровска задержали из-за сбора сведений для разведки УкраиныПолитика, 04:47
Более 30 человек отравились в санатории в Красноярском краеОбщество, 04:38
Байден запутался при описании телефонного разговора с ПутинымПолитика, 04:27
SpaceX потеряла часть ракеты Starship во время испытательного запускаТехнологии и медиа, 04:00
Израиль и ХАМАС подписали сделку о прекращении огняПолитика, 03:56
Военным Эстонии разрешат отвечать силой на угрозы в мореПолитика, 03:45