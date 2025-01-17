Госбанки Турции перестанут выдавать карты Visa и Mastercard по умолчанию
Турецкие государственные банки по умолчанию будут выдавать карты национальной платежной системы Troy, а не Visa или Mastercard, следует из указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованного в официальном вестнике Resmi Gazete.
«Государственные банки будут отдавать предпочтение использованию инфраструктуры локализованных в Турции и имеющих разрешение на работу платежных систем при выдаче новых карт и замене выданных ранее в случае, если клиент не укажет обратное», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).
Турецкий телеканал T24 называет изменения «новой эрой государственных платежей», поскольку теперь все выплаты — пенсии, стипендии, социальные пособия и прочие — будут осуществляться через Troy, то есть использование этой платежной системы становится обязательным. Т24 уточняет, что карты Troy по умолчанию будут выдаваться как в случае оформления новых карт, так и при обновлении существующих.
Платежная система Troy работает в Турции с 2016 года и была запущена для увеличения объемов безналичных расчетов в стране. Осенью 2022 года Анкара предлагала россиянам использовать карты этой платежной системы вместо карт «Мир». С 2022 года выданные в России карты Visa и Mastercard не работают за рубежом.
Troy сообщала о росте своей доле на рынке в 15 раз по итогам 2023 года и увеличении объемов платежей в 32 раза на фоне бойкота систем Visa и Mastercard. По итогам первой половины 2024 года общее число выпущенных карт достигло 35 млн, через карты системы выполняется 12% всех платежей в Турции. Карты Troy принимают в 185 странах.
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