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Овчинский подвел итоги пяти лет работы московской программы КРТ

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Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

По итогам программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве появится около 1 млн новых рабочих мест и исчезнет разделение на «престижные» и «депрессивные» районы. Об этом 18 июля рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, подводя итоги пяти лет действия программы.

В рамках нее в Москве реорганизуют пустые и заброшенные территории, включая бывшие промзоны, недостроенные объекты и участки земли, которые использовались неэффективно. Начиная с 2020 года на разной степени реализации находятся 336 проектов КРТ, которые охватывают площадь более 4,2 тыс. га, а объем планируемого строительства превышает 68 млн кв. м. Уже сейчас реализуются 118 проектов, где возводится 28,7 млн кв. м недвижимости, уточнил Овчинский. Причем более трети проектов реализуются на деньги частных инвесторов.

Сейчас работы на двух объектах КРТ уже завершены: это бывшая промзона «Октябрьское поле» и микрорайон у деревни Яковлево в Новой Москве. Активная стройка идет на шести площадках — в районах Войковский, Тимирязевский, Хорошевский, Троицк, Печатники и Зюзино, рассказал министр столичного правительства. На севере Москвы на участке бывшей промзоны «Братцево» формируется новый жилой квартал с детсадом, школой и спорткомплексом. А в Дмитровском проезде на месте недостроенного гаража-стоянки возводят бизнес-центр, где найдут работу 3,5 тыс. человек, привел примеры Овчинский.

По его словам, наличие в Москве больших по площади неэффективно используемых зон не только портит городской ландшафт, но и «создает социальные, экономические и экологические проблемы». А преобразование таких зон «дает комплексный положительный эффект»: «Вместо депрессивных территорий появляются полноценные городские пространства с развитой инфраструктурой. Создаются новые рабочие места, строятся школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты. Это кардинально меняет качество жизни в окружающих районах».

«В отличие от точечного строительства, КРТ предусматривает и создание разнообразной инфраструктуры — школ, поликлиник, транспортных узлов. Это значит, что жители получают не просто квартиры, а готовую среду для жизни», — сказал глава департамента. Он считает, что речь идет о «системной трансформации городской среды, эффект от которой будет ощущаться десятилетиями». Так, столичные власти стремятся к концепции «15-минутных районов», когда все основные объекты повседневной доступности: школы, поликлиники, магазины, зоны отдыха — находятся в шаговой доступности от жилья. «Это не просто удобно для жителей, но и снижает нагрузку на транспортную систему, способствует развитию местных сообществ», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

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редевелопмент градостроительство Москва
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