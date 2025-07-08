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На магазин «Подписные издания» составили новый протокол о пропаганде ЛГБТ

Магазин «Подписные издания» в Петербурге снова обвинили в пропаганде ЛГБТ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы административного дела по составленному против книжного магазина «Подписные издания» протоколу по ч. 1 ст. 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения»). Это следует из карточки дела на сайте суда.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за нарушение указанной статьи наказание для юридического лица в виде штрафа до 1 млн руб. и приостановку его работы на срок до 90 суток.

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Фото:Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»

В апреле 2025 года в «Подписных изданиях» прошли обыски. Силовики изъяли несколько десятков книг «с признаками ЛГБТ-идеологии». 21 мая Куйбышевский районный суд оштрафовал «Подписные издания» на 800 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» в России признано экстремистской организацией и запрещено). Претензии возникли из-за продажи книг Сьюзен Сонтаг «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе».

В июне стало известно, что тот же Куйбышевский районный суд оштрафовал директора ООО «Комплект — Подписные издания» Елену Орлову по статье об участии в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности (ст. 20.33 КоАП России). Орловой выписали штраф 20 тыс. руб.

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Денис Малышев
книжный магазин Подписные издания штраф суд КоАП ЛГБТ Санкт-Петербург
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