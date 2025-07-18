Первый за три года самолет из Москвы сел в аэропорту Геленджика

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В Геленджике впервые за три года приземлился самолет, вылетевший Москвы, сообщает ТАСС.

«Прибывший из Москвы борт прошел через водную арку на стоянке № 5 аэропорта Геленджик. К борту подан трап, экипаж приступил к высадке пассажиров», — говорится в сообщении.

Рейс, по данным табло аэропорта, прибыл в 15:35, вылетев из Москвы в 11:34. Вылет обратного рейса на Москвы запланирован на 16:25 мск.

В 2022 году аэропорт Геленджика по соображениям безопасности перестал принимать и отправлять рейсы. Он возобновил свою работу спустя более чем три года, 18 июля 2025 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил за решение открыть аэропорт Геленджика. «Начало работы воздушной гавани — важное решение для Краснодарского края», — отметил он.