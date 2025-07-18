Как вылетел из Москвы первый за три года рейс в Геленджик. Видео

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Впервые за три года из Москвы в Геленджик отправился прямой рейс, компания «Аэрофлот» опубликовала видео в своем телеграм-канале.

На видеозаписи пилот воздушного судна улыбается, машет в камеру и говорит: «Летим в Геленджик». На следующих кадрах показывают стюардессу — она обращается к пассажирам и рассказывает, в честь кого назван самолет.

Завершают ролик кадры из аэропорта — на них показан момент взлета воздушного судна.