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Как вылетел из Москвы первый за три года рейс в Геленджик. Видео

Видеокадры вылета из Москвы первого рейса в Геленджик

Как вылетел из Москвы первый за три года рейс в Геленджик. Видео
Video

Впервые за три года из Москвы в Геленджик отправился прямой рейс, компания «Аэрофлот» опубликовала видео в своем телеграм-канале.

На видеозаписи пилот воздушного судна улыбается, машет в камеру и говорит: «Летим в Геленджик». На следующих кадрах показывают стюардессу — она обращается к пассажирам и рассказывает, в честь кого назван самолет.

Завершают ролик кадры из аэропорта — на них показан момент взлета воздушного судна.

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Самолеты Аэрофлот Москва Геленджик
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