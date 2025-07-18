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Военная операция на Украине ,  
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Главком ВСУ встретился в Киеве с начальником британского генштаба

Начальник британского генштаба встретился в Киеве с главкомом ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Тони Радакин
Тони Радакин (Фото: Jaimi Joy / Reuters)

В Киеве состоялась встреча главкома ВСУ Александра Сырского с посетившим украинскую столицу начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

Стороны обсудили «оперативную обстановку на фронте и критические потребности украинской армии», сообщил Сырский в своем телеграм-канале. Радакина он назвал «великим другим Украины», а прошедшие двусторонние переговоры с британской делегацией «содержательными».

«Каждый визит в Украину адмирала Тони Радакина подтверждает действенность украино-британского военного сотрудничества и стратегического партнерства» — написал главком.

Сырский поблагодарил адмирала, правительство и «народ Соединенного Королевства за последовательную политическую поддержку Украины и мощную военную помощь».

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Фото:Thomas Peter / Reuters

В апреле 2025 года The Times раскрыла подробности участия британских военных в конфликте в Украине.

В частности, в материале шла речь о встрече на польско-украинской границе в августе 2023 года британского адмирала Тони Радакина, командующего войсками США в Европе Кристофера Каволи и командовавшего тогда украинской армией Валерия Залужного. Военачальники обсудили контрнаступление ВСУ и планы на зиму. К тому времени на Украине уже находились британские военные специалисты, которые обучали украинцев основам применения дальнобойных ракет Storm Shadow и противотанковых ракет NLAW, отмечает Times.

По данным издания, в отношениях с Киевом Радакин взял на себя более широкую роль, чем традиционно отводилась начальнику штаба обороны в Великобритании.

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Денис Малышев
Военная операция на Украине Александр Сырский Великобритания ВСУ
Александр Сырский фото
Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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