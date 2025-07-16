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Фермеры стали избавляться от кур-несушек из-за падения цен на яйца

«Известия»: фермеры стали избавляться от кур-несушек из-за падения цен на яйца
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В ряде регионов России фермеры массово сокращают поголовье кур-несушек из-за резкого падения цен на яйца и убыточности производства, сообщили «Известиям» представители отрасли.

В Удмуртии 3 тыс. кур выбросили на улицу, где птицы начали погибать от голода. В Краснодарском крае на Новомышастовской птицефабрике без корма осталось около 150 тыс. кур — предприятие не может закупать корм и платить зарплаты из-за долгов и ареста активов по иску комбикормового завода. Несушки начали поедать друг друга. Птицефабрику выставили на продажу за 280 млн руб.

По данным ассоциации «Народный фермер», рентабельность резко снизилась: в июне цена на яйца первой категории опустилась до 2 руб. при себестоимости 4–5 руб. Несмотря на то что сейчас цена немного восстановилась, достигнув уровня 3,5 руб., производители несут убытки и вынуждены сокращать поголовье.

Рост предложения также повлиял на цены: за первое полугодие производство яиц выросло более чем на 1 млрд штук, пояснила глава Росптицесоюза Галина Бобылева. В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что данные о сокращении поголовья не поступали, но меры по стабилизации рынка готовятся. Среди них — расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной ценой.

Зоозащитники напомнили о необходимости законодательно закрепить ответственное отношение к сельхозживотным и отметили, что эта категория самая уязвимая. «Сельхозживотные сегодня самые незащищенные по сравнению с домашними, например кошками, зачастую к ним, к сожалению, относятся, как к какому-то мусору», — сказал зоозащитник Кирилл Горячев.

Минсельхоз продолжает поддерживать птицеводов субсидиями и льготным кредитованием, добавили изданию в министерстве.

Росптицесоюз пожаловался на снижение закупочных цен на яйца
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В марте российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) обратился в Минсельхоз, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проанализировать снижение закупочных цен на птицеводческую продукцию в тендерах торговых сетей.

Причиной обращения стало снижение закупочных цен, после того как с 1 февраля 2025 года правительство включило яйца и сливочное масло в перечень социально значимых товаров. По закону, производители таких товаров больше не обязаны выплачивать бонусы ретейлерам за закупку своей продукции. Ранее в списке уже были мясо кур, молоко и хлеб.

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Теги
Полина Дуганова
Минсельхоз птицефабрика курицы яйца куриные яйца падение цен
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Росптицесоюз пожаловался на снижение закупочных цен на яйца
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